Fino a domenica, il tempo sarà caratterizzato da giornate soleggiate e temperature che raggiungeranno i 29°C in diverse regioni italiane. Sabato e domenica, il clima sarà stabile e caldo su gran parte della penisola. A partire da lunedì 27 aprile, invece, sono previste piogge e un calo delle temperature, soprattutto al Nord e lungo la costa adriatica. Le nuvole e le precipitazioni interesseranno quindi le aree settentrionali e orientali del paese.

? Cosa sapere Sole e temperature fino a 29°C in Italia sabato 25 e domenica 26 aprile.. Piogge e calo termico colpiranno il Nord e la costa adriatica da lunedì 27 aprile.. Il tempo sereno che caratterizza l’Italia in questo fine settimana tra il 25 e il 26 aprile lascerà spazio a un peggioramento climatico a partire da lunedì 27, con piogge che colpiranno inizialmente il Nord e la fascia adriatica secondo le analisi di Lorenzo Tedici. deve organizzare le attività all’aperto nei prossimi giorni, la finestra di stabilità è ampia ma limitata nel tempo. Sabato 25 aprile e domenica 26 aprile, il meteorologico vede una prevalenza di sole su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, sole e caldo fino a domenica: poi arrivano le piogge

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