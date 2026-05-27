Metabolon Expands Global Access to Metabolomics with the Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit

Notizia in breve

Metabolon ha lanciato il kit Verus™ per il profiling metabolomico, ampliando l’accesso globale a questa tecnologia. Il nuovo strumento permette di integrare l’analisi metabolomica in vari flussi di lavoro di ricerca, offrendo dati dettagliati e affidabili. La società punta a rendere più facile l’uso della metabolomica per scopi di ricerca biologica. Il kit è progettato per essere scalabile e compatibile con diversi metodi di analisi, facilitando l’adozione in laboratori di tutto il mondo.