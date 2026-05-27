Metabolon Expands Global Access to Metabolomics with the Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit
Metabolon ha lanciato il kit Verus™ per il profiling metabolomico, ampliando l’accesso globale a questa tecnologia. Il nuovo strumento permette di integrare l’analisi metabolomica in vari flussi di lavoro di ricerca, offrendo dati dettagliati e affidabili. La società punta a rendere più facile l’uso della metabolomica per scopi di ricerca biologica. Il kit è progettato per essere scalabile e compatibile con diversi metodi di analisi, facilitando l’adozione in laboratori di tutto il mondo.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Democratizing metabolomics for researchers worldwide, the new kit brings Metabolon’s analytically rigorous, scalable metabolomics into workflows designed for integrated biological insights MORRISVILLE, N.C., May 27, 2026 PRNewswire — Metabolon, Inc., the global leader in providing metabolomics solutions advancing a wide variety of life science research, diagnostic, therapeutic development, and precision medicine applications, today announced the Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit, Metabolon’s first metabolomics kit designed to extend Metabolon’s market-leading capabilities beyond centralized services and into laboratories worldwide. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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