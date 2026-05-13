Stimvia Expands Scientific Advisory Board and Commercial Leadership to Advance Global Market Expansion of Flagship URIS® Therapy

Stimvia ha annunciato l’espansione del suo Consiglio consultivo scientifico e della squadra di leadership commerciale, con l’obiettivo di sostenere l’espansione mondiale del suo trattamento principale, URIS®. L’azienda ha comunicato che queste nuove nomine fanno parte di un piano strategico per rafforzare le attività di ricerca e sviluppo e la presenza sul mercato internazionale. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale proveniente dalla sede centrale in Repubblica Ceca.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE OSTRAVA, Czech Republic, May 13, 2026 PRNewswire — Stimvia, a Czech medical technology company developing non-invasive neuromodulation therapies for overactive bladder (OAB), today announced the expansion of its Scientific Advisory Board and the strengthening of its international commercial team, marking a new phase in the global scale-up of its flagship therapy, URIS®. Deepening Credibility with Leading U.S., UK, and EU Urology Experts The company has expanded its Scientific Advisory Board with leading urology experts from the United States, United Kingdom, and Europe, reinforcing its clinical and scientific leadership as it advances market development and international adoption.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Stimvia Expands Scientific Advisory Board and Commercial Leadership to Advance Global Market Expansion of Flagship URIS® Therapy ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Speediance Expands Global Retail Footprint with Gym Monster 2s at Smartech Flagship LocationsCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, China, April 27, 2026 /PRNewswire/ — Speediance, a leader in smart fitness innovation, is... Space 11 nomina Camille Wardrop Alleyne: l’ex dirigente NASA entra nel Global Space Advisory BoardSi alza ulteriormente l’asticella per Space 11, che punta a consolidare la propria identità all’incrocio tra esplorazione spaziale e intrattenimento. Si parla di: PharmaResearch Completes Five-Market Western Europe Roadshow for REJURAN; Wacom presenta la Wacom Art Pen 2: la penna di nuova generazione con rotazione del cilindro a 360° per gli artisti digitali.