Il fondo sovrano norvegese sostiene la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi

Il fondo sovrano norvegese ha annunciato che voterà contro la candidatura di Fabrizio Palermo come amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena. La stessa posizione sarà adottata anche nei confronti dell’intera lista di candidati proposta dal consiglio di amministrazione uscente. La decisione è stata comunicata in vista dell’assemblea degli azionisti prevista per i prossimi giorni.

Il fondo sovrano norvegese voterà contro la candidatura di Fabrizio Palermo ad amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena e, più in generale, contro l’intera lista di candidati alla guida della banca selezionata dal cda uscente. Norges Bank Investment Management, il gestore del fondo sovrano più grande al mondo ha fatto sapere che voterà invece a favore della lista di Plt Holding che ricandida l’ex amministratore delegato dell’istituto, Luigi Lovaglio. Il voto di Norges, che al 2 febbraio aveva il 2,4% della banca senese, si inserisce comunque in una politica del fondo rivolta alle minoranze. Nelle linee guida pubblicate sul suo sito internet, il gestore del fondo sovrano norvegese precisa infatti di sostenere “l’elezione di candidati nominati da minoranze nei mercati con voto cumulativo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il fondo sovrano norvegese sostiene la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi Consob e Bce sdoganano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi di Siena: “Legittima”La vigilanza bancaria e dei mercati ridimensiona gli esposti di Mps contro la ricandidatura di Luigi Lovaglio alla guida della banca senese. Anche i consulenti di Glass Lewis bocciano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei PaschiSi serrano le fila in vista dell’assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mps, che vede schierati il board uscente con una lista... Si parla di: Mps, tutto sui fondi americani che voteranno Palermo al posto di Lovaglio. Mps, Norges Bank si schiera per Plt e Lovaglio: bocciata la lista del boardNorges Bank Investment Management, azionista di Mps, appoggia la lista Plt Holding e critica il board uscente, promettendo di votare contro candidati come Caltagirone e Maione ... milanofinanza.it Mps, Norges Bank voterà per la lista che ricandida Lovaglio. E intanto Mediobanca compie 80 anniNell'assemblea di Mps del 15 aprile chiamata a eleggere il nuovo cda dell'istituto, Norges Bank Investment Management, gestore del fondo sovrano norvegese, voterà a favore della lista di Plt Holding, ... msn.com