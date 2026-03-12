LIVE Sci di fondo Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA | chi si inserirà nel festival norvegese?

Oggi si svolge a Drammen, in Norvegia, la sprint a tecnica classica, prima tappa della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La gara vede in pista atleti di diversi paesi che si contendono le posizioni di rilievo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla nostra piattaforma. La competizione rappresenta un momento importante del circuito internazionale, con numerosi appassionati che seguono l’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Drammen (Norvegia), che apre la penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La Coppa del Mondo viaggia verso la conclusione e si prepara a fare tappa in due scenari iconici: la sprint a tecnica classica di Drammen e la storica 50 chilometri di Holmenkollen. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo con la tradizionale sprint cittadina, una delle gare più spettacolari del circuito, mentre sabato 14 il circuito si sposterà nel tempio dello sci nordico per la mass start sulla distanza regina, quest’anno in tecnica libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

