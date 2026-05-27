Messina candidato aggredito durante lo spoglio | denuncia ai carabinieri

Notizia in breve

Durante lo spoglio delle schede elettorali a Messina, un candidato è stato aggredito. La lite è scoppiata mentre si contavano i voti, portando alla violenza fisica. I dettagli sulle dinamiche esatte dell’aggressione non sono ancora stati chiariti. La persona coinvolta ha presentato una denuncia ai carabinieri. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili dell’episodio.