Messina candidato aggredito durante lo spoglio | denuncia ai carabinieri
Durante lo spoglio delle schede elettorali a Messina, un candidato è stato aggredito. La lite è scoppiata mentre si contavano i voti, portando alla violenza fisica. I dettagli sulle dinamiche esatte dell’aggressione non sono ancora stati chiariti. La persona coinvolta ha presentato una denuncia ai carabinieri. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili dell’episodio.
? Punti chiave Come sono degenerati gli scontri proprio durante il conteggio delle schede?. Quali sono le dinamiche precise che hanno scatenato l'aggressione fisica?. Chi è l'aggressore coinvolto secondo la denuncia presentata ai carabinieri?. Quali ferite ha riportato il candidato dopo l'attacco davanti alla scuola?.? In Breve Vittima ferita al collo presso l'ospedale Papardo con prognosi di sette giorni.. Aggressore identificato come esponente del gruppo Rinascita Messina legato a Gaetano Sciacca.. Denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Ganzirri per ricostruire lo scontro.. Scontro avvenuto lunedì pomeriggio presso la scuola Evemero di Ganzirri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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