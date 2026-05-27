Aggressione a candidato formalizzata la denuncia ai carabinieri | indagini in corso
Una denuncia è stata presentata ai carabinieri per un’aggressione avvenuta domenica scorsa durante le votazioni alle elezioni comunali. L’incidente ha coinvolto due candidati, uno dei quali è stato aggredito da un altro. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze. La situazione è attualmente sotto esame dagli investigatori.
Sono in corso indagini dei carabinieri sull'aggressione di un candidato a un altro candidato avvenuta doomenica scorsa nel corso delle votazioni alle elezioni comunali. Un esponente in lizza per il gruppo del candidato sindaco Gaetano Sciacca di Rinascita Messina - secondo l'accusa formailizzata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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