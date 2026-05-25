Candidato aggredisce avversario di un altro schieramento sette giorni di prognosi e denuncia ai carabinieri
Durante la campagna elettorale, un candidato ha aggredito un avversario di un altro schieramento. L'episodio si è verificato sette giorni fa e ha causato una prognosi di una settimana. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri. L'aggressione, attribuita a motivi legati alla campagna elettorale e allo spoglio in corso, coinvolge un esponente del gruppo del candidato sindaco di Rinascita Messina.
Anche un'aggressione di un candidato a un altro candidato in queste elezioni comunali 2026. Un esponente in lizza per il gruppo del candidato sindaco Gaetano Sciacca di Rinascita Messina ha colpito - a quanto pare per futili motivi legati comunque alla campagna elettorale e allo spoglio in corso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Vigevano, 19enne aggredisce la compagna: 80 giorni di prognosiA Vigevano, un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna durante un episodio avvenuto in casa.
Nuova aggressione su un bus, sette giorni di prognosi per un conducenteUn autista del trasporto pubblico è stato aggredito su un bus della linea 606, vicino a via XXV Aprile, lo scorso lunedì a mezzanotte.