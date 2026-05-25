Candidato aggredisce avversario di un altro schieramento sette giorni di prognosi e denuncia ai carabinieri

Notizia in breve

Durante la campagna elettorale, un candidato ha aggredito un avversario di un altro schieramento. L'episodio si è verificato sette giorni fa e ha causato una prognosi di una settimana. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri. L'aggressione, attribuita a motivi legati alla campagna elettorale e allo spoglio in corso, coinvolge un esponente del gruppo del candidato sindaco di Rinascita Messina.