Candidato aggredisce avversario di un altro schieramento sette giorni di prognosi e denuncia ai carabinieri

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la campagna elettorale, un candidato ha aggredito un avversario di un altro schieramento. L'episodio si è verificato sette giorni fa e ha causato una prognosi di una settimana. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri. L'aggressione, attribuita a motivi legati alla campagna elettorale e allo spoglio in corso, coinvolge un esponente del gruppo del candidato sindaco di Rinascita Messina.

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Anche un'aggressione di un candidato a un altro candidato in queste elezioni comunali 2026. Un esponente in lizza per il gruppo del candidato sindaco Gaetano Sciacca di Rinascita Messina ha colpito - a quanto pare per futili motivi legati comunque alla campagna elettorale e allo spoglio in corso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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