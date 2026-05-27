Le autorità messicane hanno arrestato il nipote di un noto narcotrafficante, che gestiva il traffico di circa diecimila pillole di fentanyl. La persona è accusata di aver organizzato la distribuzione di queste sostanze. Attualmente, due leader coinvolti nel traffico stanno trattando con le autorità statunitensi. Le indagini si concentrano sulle modalità di gestione e distribuzione delle pillole di fentanyl, oltre che sui contatti con altri soggetti coinvolti nel traffico internazionale.

? Domande chiave Come ha gestito il traffico di diecimila pillole di fentanyl?. Chi sono i due leader che stanno negoziando con gli Stati Uniti?. Perché questo arresto minaccia l'equilibrio tra i Chapitos e i Mayos?. Quali nuovi dettagli emergono sul ruolo logistico della famiglia Guzmán?.? In Breve Martínez Zepeda gestiva vendita di diecimila pillole di fentanyl verso Costa Rica e Stati Uniti.. Precedente arresto del fratello Enoc Martínez Zepelda avvenuto nel giugno 2008 nel Sinaloa.. Operazione a Nogales ha portato al sequestro di due armi lunghe e munizioni.. I Chapitos guidati da Iván e Jesús Guzmán valutano trattative con autorità statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico: preso il nipote di El Chapo, gestiva il traffico di fentanyl

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