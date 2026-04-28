Messico operazione antinarcos | arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’ il possibile erede di ‘El Mencho’

Le forze armate messicane hanno arrestato nel nord-ovest del paese Audias Flores Silva, conosciuto come ‘El Jardinero’. È ritenuto uno dei principali esponenti del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng). Flores Silva è stato catturato durante un’operazione militare condotta in quella regione. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali delle autorità, che hanno confermato l’arresto e la posizione di Silva all’interno dell’organizzazione criminale.

L’esercito messicano ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng). L’operazione rappresenta un nuovo duro colpo per l’organizzazione criminale, a due mesi dall’uccisione del suo capo, Nemesio Oseguera Cervantes, detto ‘El Mencho’. Flores Silva, ritenuto il possibile successore del leader ucciso, era ricercato anche dagli Stati Uniti, che avevano offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura. Secondo le autorità messicane, Flores Silva è stato arrestato mentre si nascondeva nei pressi di El Mirador, nello stato di Nayarit, senza che si siano registrate altre vittime o feriti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Messico, operazione antinarcos: arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’, il possibile erede di ‘El Mencho’ Notizie correlate La “Negra”, la “Jefa” ed “El Jardinero”: la figlia, l’ex moglie e il luogotenente di El Mencho nella guerra alla successione del bossRoma, 23 febbraio 2026 – La figlia detta “La Negra”, l’ex moglie Rosalinda González Valencia, conosciuta come "La Jefa” ma anche un figlio “El... Leggi anche: Messico, chi dopo El Mencho? Una figlia la possibile nuova “Jefa” Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Arrestato El Jardinero, possibile erede del narcotrafficante El Mencho in Messico. L’esercito messicano ha arrestato uno dei capi del cartello della droga Jalisco Nueva GeneraciónL’esercito messicano ha arrestato Audias Flores Silva, uno dei capi di Jalisco Nueva Generación (CJNG), tra i più potenti cartelli della droga messicani. Flores Silva, noto anche come El Jardinero, ... ilpost.it Arrestato El Jardinero, colpo al Cartello Jalisco: la taglia sul narcos da 5 milioniUn duro colpo al narcotraffico internazionale arriva dal Messico: le forze speciali hanno arrestato Audias Flores Silva, noto come El Jardinero, figura chiave del Cartello ... ilmattino.it