Messico catturato El Jardinero | boss dei narcos e erede di El Mencho

L’esercito messicano ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come “El Jardinero”, ritenuto uno dei principali leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng). La sua cattura segue le operazioni militari in quella regione e rappresenta un intervento diretto nella lotta contro il narcotraffico. “El Jardinero” era considerato un elemento di spicco all’interno delle organizzazioni criminali attive nella zona.

L’esercito del Messico ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come “El Jardinero”, considerato uno dei principali leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng). L’operazione rappresenta un nuovo duro colpo per l’organizzazione criminale, a due mesi dall’ uccisione del suo capo, Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”. Flores Silva, ritenuto il possibile successore del leader ucciso, era ricercato anche dagli Stati Uniti, che avevano offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura. La cattura di “El Jardinero”. Secondo le autorità messicane, “El Jardinero” è stato arrestato mentre si nascondeva nei pressi di El Mirador, nello stato di Nayarit, senza che si siano registrate altre vittime o feriti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messico, catturato “El Jardinero”: boss dei narcos e erede di “El Mencho” Notizie correlate Messico: catturato capo narcos erede di 'El Mencho', le immagini del blitzL’esercito del Messico ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del... Messico, operazione antinarcos: arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’, il possibile erede di ‘El Mencho’L’esercito messicano ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In Messico arrestato El Jardinero, il re dei narcos del cartello di Jalisco; Messico, arrestato El Jardinero: il momento della cattura; Città del Messico, arrestato El Jardinero boss del cartello Jalisco. L'arrivo dopo la cattura; Messico, operazione antinarcos: arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’, il possibile erede di ‘El Mencho’. Catturato in Messico El Jardinero, il re dei narcos del cartello di Jalisco: il blitz mentre si nascondeva in un fossatoJardinero» («Il giardiniere»), una delle figure di punta del cartello del narcotraffico Jalisco Nuova Generazione (Cjng), sferrando un nuovo colpo ad una delle organizzazioni criminali più potenti del ... video.corriere.it Messico, arrestato «El Jardinero»: era il numero due del cartello di JaliscoCatturato Audias Flores Silva, uno dei possibili successori del padrino del cartello di Jalisco «El Mencho», ucciso a febbraio. Il pregresso: la morte di due agenti della Cia in Messico. Tre gli scena ... corriere.it Messico, arrestato 'El Jardinero': lotta interna nel cartello - facebook.com facebook Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato x.com