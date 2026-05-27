Messico le famiglie dei desaparecidos ai Mondiali per far pressione sul governo | manifestazioni per chiedere giustizia

Nel Messico, le famiglie di persone scomparse hanno partecipato ai Mondiali per attirare l'attenzione pubblica e chiedere interventi più efficaci da parte del governo nella ricerca dei desaparecidos. Le manifestazioni sono state organizzate nelle ultime settimane, evidenziando l'esigenza di azioni concrete per risolvere il fenomeno delle sparizioni forzate. La protesta si è svolta in diverse località, coinvolgendo familiari e sostenitori.

Nelle ultime settimane, in Messico, le famiglie delle vittime di sparizioni forzate sono tornate a protestare per chiedere maggiori interventi del governo nella ricerca dei desaparecidos. Approfittando della visibilità internazionale che il Paese sta ricevendo in vista dei Mondiali di calcio che inizieranno il prossimo 11 giugno, familiari e buscadoras (gruppi di donne che si mobilitano per trovare figli e parenti scomparsi) stanno organizzando manifestazioni e iniziative per sollecitare il rafforzamento delle attività di ricerca e identificazione. Nella capitale Città del Messico, comitati della società civile hanno ricoperto i manifesti pubblicitari dei Mondiali con le foto dei desaparecidos e le scritte “ La pelota vuelve a casa, y nuestros hijos cuándo? ” (Il pallone torna a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mexico City Mothers Day Protest – Families of Disappeared Demand Answers and Justice | AM1N

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