Scontro Messico-ONU | Sheinbaum contesta i dati sui desaparecidos

La presidente messicana ha contestato un rapporto del Comitato contro le sparizioni forzate, rifiutando i dati presentati sull’attuale situazione nel suo paese. Ha inoltre messo in dubbio il legame del comitato con le Nazioni Unite, senza fornire altre spiegazioni o dettagli. La disputa riguarda la definizione e l’interpretazione delle sparizioni forzate nel territorio nazionale. La questione ha attirato l’attenzione di diversi media locali e internazionali.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha contestato un report del Comitato contro le sparizioni forzate riguardante l’attuale scenario del suo Paese, mettendo in discussione l’appartenenza dell’ente all’organizzazione delle Nazioni Unite. Lo scontro nasce dalla pubblicazione di un documento avvenuta lo scorso giovedì. Secondo il punto di vista della leader governativa, il testo analizzato commette errori metodologici gravi, poiché proietta dati raccolti tra il 2009 e il 2017 in soli quattro stati fino all’anno 2025. Sheinbaum ha voluto ribadire che l’amministrazione pubblica non accetta e respinge con fermezza l’idea di utilizzare le sparizioni come strumento repressivo o di controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro Messico-ONU: Sheinbaum contesta i dati sui desaparecidos "I suoi capi del cartello...". "Azioni legali": scontro di fuoco tra Musk e il presidente del Messico SheinbaumPaese nel caos dopo l'uccisione de "El Mencho", capo del Cartello Jalisco Nueva Generación. Differenze sui rifiuti: Ercolini difende i dati ufficiali di Porcari, Fornaciari contesta le cifre presentateA poche ore dalla conferenza regionale sui rifiuti tenutasi al Parco scientifico di Segromigno in Monte, si è acceso un acceso dibattito tra i... Temi più discussi: Meryl Streep in Messico celebra la guida della presidente Sheinbaum; Meryl Streep, da Il diavolo veste Prada all'elogio per la presidente Sheinbaum: Il Messico ha superato gli Usa; Messico-Usa, tensione sul nome del Golfo: Sheinbaum a Trump, Niente conflitti ma resta Golfo del Messico; L'ultima volta si presero metà del territorio: il fantasma dell'invasione del 1846 torna nel discorso di Sheinbaum. Sheinbaum difende il nome Golfo del Messico e chiede pace con gli Stati UnitiSheinbaum respinge l'idea di rinominare il Golfo del Messico, invoca pace con gli Stati Uniti e sottolinea la difesa dei messicani all'estero ... notizie.it I suoi capi del cartello.... Azioni legali: scontro di fuoco tra Musk e il presidente del Messico SheinbaumLa presidente del Messico Claudia Sheinbaum contro Elon Musk. La leader messicana ha dichiarato che il suo team legale sta esaminando la possibilità di procedere per vie giudiziarie dopo alcune ... ilgiornale.it Stefano Fisico. . “‘SEI UNO STR*NZO’ Benarrivo racconta lo scontro con Sacchi… e non è finita lì ” - facebook.com facebook