L’ONU ha chiesto al governo messicano di ascoltare le famiglie delle persone scomparse, sottolineando che conoscere il numero di desaparecidos, che supera le 133.000 unità secondo i dati ufficiali, non basta. Le autorità sono invitate a prestare maggiore attenzione alle testimonianze e alle richieste di aiuto delle famiglie coinvolte in questa crisi. La situazione riguarda molte persone che sono state dichiarate scomparse senza che siano stati attuati interventi efficaci per trovarle.

Messico Un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni unite torna sulla crisi dei 133mila desaparecidos con un comunicato diretto al governo Sheinbaum. Chiedono cooperazione tecnica e protezione per chi cerca i propri cari spariti nel nulla. Intanto altre due donne sono state uccise: erano madre e sorella di un ragazzo scomparso due anni fa Messico Un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni unite torna sulla crisi dei 133mila desaparecidos con un comunicato diretto al governo Sheinbaum. Chiedono cooperazione tecnica e protezione per chi cerca i propri cari spariti nel nulla. Intanto altre due donne sono state uccise: erano madre e sorella di un ragazzo scomparso due anni fa Contare i desaparecidos non è sufficiente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sparizioni forzate in Messico, l’Onu: «Il governo ascolti le famiglie»

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ONU pide atención a desapariciones en México, autoridades rechazan cifras | Zea

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