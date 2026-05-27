In Messico, i manifesti dei Mondiali sono stati utilizzati per coprire i volti di persone scomparse. Le familiari delle vittime, note come buscadoras, hanno denunciato la presenza di fosse clandestine vicino allo stadio di Akron. Questa operazione ha attirato l’attenzione sui casi di persone scomparse, trasformando i manifesti dei Mondiali in strumenti di denuncia e protesta.

? Domande chiave Come possono i manifesti dei Mondiali diventare strumenti di protesta?. Perché le buscadoras denunciano fosse clandestine vicino allo stadio di Akron?. Chi sono i responsabili dietro le oltre 128mila sparizioni in Messico?. Perché l'ONU ha chiesto un intervento senza precedenti per il Messico?.? In Breve Oltre 128mila persone scomparse e 70mila corpi non identificati sotto gestione statale.. Le buscadoras denunciano fosse clandestine vicino allo stadio di Akron a Jalisco.. L'ONU ha inviato esperti indipendenti alla presidente Claudia Sheinbaum a maggio.. Il Comitato ONU ha invocato l'Assemblea generale ad aprile per la crisi.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico: i volti dei scomparsi coprono i manifesti dei Mondiali

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