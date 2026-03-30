Tifoso precipita dal palco VIP e muore | tragedia in uno stadio dei Mondiali prima di Messico-Portogallo

Un tifoso è morto dopo essere caduto dal palco VIP durante un evento allo stadio di Città del Messico, prima della partita amichevole tra Messico e Portogallo. L'incidente si è verificato prima dell'inizio dell'incontro, provocando sconcerto tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate nella caduta.

Dramma a Città del Messico prima dell'amichevole Messico-Portogallo: un uomo precipita dagli spalti e perde la vita. Indagini in corso sulla dinamica, possibile coinvolgimento dell’alcol. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Messico, tifoso precipita dagli spalti e muore durante l’amichevole con il Portogallo allo Stadio AztecaMercato Lazio, si raffredda la pista Milik? Costi, dubbi fisici e strategia del club spiegano lo stop di Formello Khephren Thuram via dalla Juve? Il... Choc in Messico: tifoso precipita e muore. Polemiche allo stadio Azteca nel giorno della riapertura verso i MondialiUn tifoso messicano è morto allo stadio Azteca, prima dell’amichevole tra Messico e Portogallo terminata 0-0, a Città del Messico, dopo essere caduto... Una raccolta di contenuti su Tifoso precipita dal palco VIP e muore... Temi più discussi: Messico, tragedia allo Stadio Azteca: un tifoso precipita e muore durante la gara con il Portogallo; Tifoso precipita dal palco VIP e muore: tragedia in uno stadio dei Mondiali prima di Messico-Portogallo; Choc in Messico: tifoso precipita e muore. Polemiche allo stadio Azteca nel giorno della riapertura verso i Mondiali; Tragedia allo Stadio Azteca nel giorno della riapertura verso i Mondiali: tifoso precipita e muore. Tragedia all'Azteca prima di Messico-Portogallo: un tifoso precipita dalla tribuna e perde la vitaMomenti drammatici a Città del Messico nello stadio che tra pochi mesi ospiterà la cerimonia di apertura dei Mondiali ... tuttosport.com Messico Portogallo, serata segnata da un grave lutto: un tifoso muore dopo una caduta allo Stadio AztecaL’amichevole tra Messico e Portogallo, terminata 0-0 nella notte all’Azteca di Città del Messico, è stata segnata da una tragedia che ha oscurato completamente l’evento sportivo. Nel giorno della riap ... calcionews24.com C’è stato un morto alla riapertura dello stadio Azteca dopo i lavori per i Mondiali, in occasione dell’amichevole Messico-Portogallo. Un uomo ha perso la vita lanciandosi dagli sky box di seconda categoria a quelli di prima x.com Tragedia e polemiche per i Mondiali 2026: morto un tifoso nell'amichevole tra Messico e Portogallo - facebook.com facebook