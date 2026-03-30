Tifoso precipita dal palco VIP e muore | tragedia in uno stadio dei Mondiali prima di Messico-Portogallo

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso è morto dopo essere caduto dal palco VIP durante un evento allo stadio di Città del Messico, prima della partita amichevole tra Messico e Portogallo. L'incidente si è verificato prima dell'inizio dell'incontro, provocando sconcerto tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate nella caduta.

Dramma a Città del Messico prima dell'amichevole Messico-Portogallo: un uomo precipita dagli spalti e perde la vita. Indagini in corso sulla dinamica, possibile coinvolgimento dell’alcol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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