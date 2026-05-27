Messa con il Vescovo alla Pellegrina

Da ilpiacenza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio si terrà una messa alla Pellegrina con il vescovo di Piacenza-Bobbio per celebrare il 33° anniversario di Casa Don Venturini. La struttura, dedicata all’assistenza di persone con HIV-AIDS, è stata fondata oltre tre decenni fa. La cerimonia sarà aperta a chi ha collaborato e a chi ha usufruito dei servizi nel corso degli anni.

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Un anniversario importante, il 33°, quello che sarà celebrato venerdì 29 maggio alla Pellegrina insieme al vescovo di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto per ricordare la nascita di Casa Don Venturini, la casa che accoglie persone in hiv-aids e che in questi tre decenni ha visto e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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