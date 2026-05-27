Messa con il Vescovo alla Pellegrina

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si terrà una messa alla Pellegrina con il vescovo di Piacenza-Bobbio per celebrare il 33° anniversario di Casa Don Venturini. La struttura, dedicata all’assistenza di persone con HIV-AIDS, è stata fondata oltre tre decenni fa. La cerimonia sarà aperta a chi ha collaborato e a chi ha usufruito dei servizi nel corso degli anni.