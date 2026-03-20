ultimo saluto a graziella buoncompagni messa con il vescovo

Sabato 21 marzo alle 10.30 si terrà nella parrocchia di Campoluci il funerale di Graziella Buoncompagni, prima imprenditrice orafa di Arezzo. La cerimonia sarà officiata dal vescovo Andrea Migliavacca, che ha avuto un rapporto di stima e amicizia con la defunta. La salma sarà presente nella chiesa per l’ultimo saluto.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Ultimo saluto a Graziella Buoncompagni. Sabato 21 marzo, alle 10.30, la parrocchia di Campoluci ospiterà il funerale della prima imprenditrice orafa di Arezzo che sarà celebrato da l vescovo Andrea Migliavacca con cui era legata da un sincero rapporto di stima e amicizia. La scelta della chiesa è fortemente legata alla storia della stessa signora Graziella che, nella piccola frazione alle porte della città, ha abitato e ha aperto il primo laboratorio dove ha dato il via al suo percorso professionale. Verso Campoluci, inoltre, ha sempre coltivato anche un forte impegno sociale tra mercatini solidali, iniziative di aggregazione e contributi diretti per il miglioramento della parrocchia e dei suoi locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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