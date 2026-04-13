Primo Maggio alla Teb di Ranica messa con il Vescovo per il mondo del lavoro

Il Primo Maggio, festa dei lavoratori e giornata dedicata a San Giuseppe Lavoratore, sarà celebrato anche quest’anno con una messa presso la sede della TEb di Ranica. La funzione sarà officiata dal Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, e coinvolgerà il mondo del lavoro locale. La cerimonia rappresenta un momento di riferimento per la comunità che si impegna nel ricordo e nella riflessione sul ruolo dei lavoratori.

Anche quest’anno il Primo Maggio, festa dei lavoratori e memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore, il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, presiederà una celebrazione eucaristica per il mondo del lavoro nel contesto di una realtà significativa del territorio. La messa verrà celebrata alle 16 alla Teb (Tramvie Elettriche Bergamasche) a Ranica in via Tezze. Per favorire la partecipazione, sarà attivato un servizio speciale di trasporto Teb con corse dedicate sulla linea T1 Bergamo – Albino: – Partenza da Bergamo FS – alle 15.30 – effettua tutte le fermate – Partenza da Albino – alle 15.30 – effettua tutte le fermate – Partenza dal deposito a fine celebrazione con rientro a Bergamo FS e Albino.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Teb, il primo tram della linea T2 è arrivato al deposito di Ranica Leggi anche: Teb, presentato a Ranica il primo tram della nuova linea T2: «Elevati standard di sicurezza e comfort»