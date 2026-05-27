Il futuro di Alex Meret nel Napoli rimane incerto. Il suo agente, Pastorello, ha commentato che il dualismo tra portieri rappresenta un problema. La questione riguarda la gestione del ruolo tra Meret e il suo eventuale sostituto. La società non ha ancora preso una decisione definitiva, e si continua a discutere sulla strategia migliore per la rosa.

Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi aperti in casa Napoli. Dopo una stagione caratterizzata dall’alternanza con Vanja Milinkovic-Savic, il portiere azzurro dovrà valutare il proprio percorso insieme al club. Molto dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore e dal progetto tecnico che verrà costruito. A fare il punto sulla situazione è stato Federico Pastorello, agente del calciatore, a margine di un evento organizzato dalla sua agenzia. Il procuratore ha ribadito il forte legame tra Meret e Napoli. Ma ha anche evidenziato come un utilizzo limitato non possa diventare una normalità per un portiere del suo livello. Alla domanda sul futuro del suo assistito, Pastorello ha risposto: “Bisognerà parlare, è napoletano più che friulano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret-Napoli, Pastorello avvisa: “Il dualismo è un peccato”

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