Napoli via Meret? C’è il prescelto per sostituirlo

Il portiere attuale potrebbe lasciare il club dopo sei stagioni. La società ha scelto un nuovo numero uno, un portiere francese nato nel 1995, indicato dall’allenatore come soluzione per la porta. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nella rosa e potrebbe influenzare le prossime mosse del club. La trattativa sembra in fase avanzata, ma ancora nessun annuncio ufficiale.

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Meret potrebbe lasciare il Napoli dopo sei stagioni: gli azzurri puntano su Jean Butez, portiere francese classe ’95 indicato da Conte come soluzione per la difesa. Meret verso l’addio: il Napoli cambia tra i pali. Alex Meret potrebbe non continuare con il Napoli nella prossima stagione. La società avrebbe deciso di cedere il portiere italiano, che percepisce un ingaggio lordo superiore ai cinque milioni di euro. Milinkovic-Savic rimane la scelta titolare consolidata, ma De Laurentiis intende affiancargli un nuovo estremo difensore per il progetto tecnico futuro. L’ex Torino aveva condiviso il ruolo con il serbo per gran parte dell’annata, complice anche lo stop per infortunio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, via Meret? C’è il prescelto per sostituirlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Portiere Napoli, Tzolakis e Atubolu per il dopo Meret Calcio Napoli, possibile addio Anguissa: il nome in pole per sostituirloIl Calcio Napoli si muove per il centrocampo in caso di addio di Frank Anguissa: un nome su tutti è il primo obiettivo, ma restano vive anche altre...