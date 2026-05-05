Il trasferimento di Lukaku al Napoli sta entrando in una fase cruciale, con incontri previsti tra il giocatore e l'allenatore per discutere del suo ruolo e delle condizioni contrattuali. La decisione finale spetterà al tecnico, che valuterà le possibilità di inserimento nella rosa e le modalità di utilizzo del calciatore. La trattativa si sta sviluppando in modo diretto, senza ulteriori dettagli ufficiali pubblicati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il caso Lukaku entra in una fase decisiva. A fare chiarezza è Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, intervenuto ai microfoni di DAZN Belgio. Il procuratore ha confermato l’imminente incontro tra il giocatore e Antonio Conte, dopo le tensioni delle ultime settimane. «Conosco sia Conte che Lukaku molto bene, sono persone che vivono il calcio in maniera molto passionale», ha spiegato Pastorello, lasciando intendere come lo strappo sia stato anche figlio di caratteri forti. «Probabilmente non era il momento giusto per incontrarsi qualche settimana fa, ma loro si incontreranno oggi».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Pastorello: “Lukaku e Conte si vedranno, poi deciderà il tecnico”

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