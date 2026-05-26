Prosegue l' ondata di caldo anomalo mercoledì il picco su novarese e Vco | attesi oltre 35 gradi

Mercoledì si registrano oltre 35 gradi nel novarese e nel Vco, in pieno picco dell’ondata di caldo. Le temperature massime hanno raggiunto i 33 gradi, con minime superiori ai 20 gradi in alcuni casi. L’ondata di calore, in corso da giorni, interessa tutta la regione senza segnali di attenuazione. Le condizioni climatiche rimangono elevate e le temperature continuano a salire rispetto ai valori medi stagionali.

Prosegue senza sosta l'ondata di calore che da alcuni giorni interessa la nostra regione: le temperature hanno subito un forte rialzo anche nel novarese e Vco, dove le massime hanno raggiunto i 33 gradi e le minime in alcuni casi hanno anche superato i 20 gradi.Il picco di questo caldo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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