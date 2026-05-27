Merck KGaA Darmstadt Germany Selects Veeva Vault CRM Worldwide
Merck KGaA ha scelto Veeva Vault CRM come piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti a livello globale. La decisione riguarda l'implementazione di una soluzione CRM con funzionalità specifiche per il settore, progettata per supportare le attività commerciali dell'azienda. La piattaforma sarà adottata in diversi mercati e si focalizza sull'integrazione di processi e dati relativi alle relazioni commerciali. La scelta è stata annunciata attraverso un comunicato stampa e riguarda l'adozione di Agentic CRM con capacità settoriali approfondite.
BARCELONA, Spain, May 27, 2026 PRNewswire — Veeva Systems (NYSE: VEEV) today announced that Merck KGaA, Darmstadt, Germany, has committed globally to Veeva Vault CRM. “We continue to work with Veeva as part of our ongoing digital initiatives,” said Michael Motz, CIO Healthcare at Merck KGaA. “Veeva Vault integrates into our broader data-driven ecosystem, supporting consistent processes and data connectivity across functions while allowing flexibility as our operating model evolves.” “Merck KGaA, Darmstadt, Germany is a leading science and technology company engaged in research and development of therapies for complex medical conditions, with a goal to make a difference to millions of patients,” said Chris Moore, president of Veeva Europe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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