merck kgaa darmstadt germany selects veeva vault crm worldwide

Notizia in breve

Merck KGaA ha scelto Veeva Vault CRM come piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti a livello globale. La decisione riguarda l'implementazione di una soluzione CRM con funzionalità specifiche per il settore, progettata per supportare le attività commerciali dell'azienda. La piattaforma sarà adottata in diversi mercati e si focalizza sull'integrazione di processi e dati relativi alle relazioni commerciali. La scelta è stata annunciata attraverso un comunicato stampa e riguarda l'adozione di Agentic CRM con capacità settoriali approfondite.