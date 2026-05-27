teva pharmaceuticals commits to veeva vault crm

Notizia in breve

Teva Pharmaceuticals ha annunciato l’adozione di Veeva Vault CRM, un sistema di gestione delle relazioni con i clienti che integra intelligenza artificiale specifica per il settore. L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità delle interazioni con i clienti e ottimizzare le strategie di engagement. L’implementazione riguarda l’uso di Agentic CRM, una piattaforma con funzionalità avanzate di analisi e automazione. L’accordo riguarda l’intero processo di gestione delle relazioni commerciali dell’azienda.