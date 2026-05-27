Teva Pharmaceuticals Commits to Veeva Vault CRM
Teva Pharmaceuticals ha annunciato l’adozione di Veeva Vault CRM, un sistema di gestione delle relazioni con i clienti che integra intelligenza artificiale specifica per il settore. L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità delle interazioni con i clienti e ottimizzare le strategie di engagement. L’implementazione riguarda l’uso di Agentic CRM, una piattaforma con funzionalità avanzate di analisi e automazione. L’accordo riguarda l’intero processo di gestione delle relazioni commerciali dell’azienda.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Agentic CRM with industry-specific AI for deeper customer engagement PLEASANTON, Calif., May 27, 2026 PRNewswire — Veeva Systems (NYSE: VEEV) today announced that Teva Pharmaceuticals has committed to Veeva Vault CRM globally. “We are excited to expand our strategic partnership with Veeva by moving to Vault CRM,” said Lavanya Narasimhamurthy, global vice president of IT at Teva. “We share a deep commitment to customer success, and Vault CRM will provide Teva the technical foundation to drive commercial execution.” “From innovating in the fields of neuroscience and immunology to providing complex generic medicines, biosimilars, and pharmacy brands worldwide, Teva is dedicated to addressing patients’ needs,” said Veeva President and CCO Tom Schwenger. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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