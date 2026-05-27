Mercato nei rioni la sperimentazione piace Pronti a valutare altre zone

Da aprile, le bancarelle del mercato rionale sono state allestite nei quartieri di Chiuso e Germanedo, grazie a un accordo tra il Comune e Fiva Lecco. La presenza si svolge il lunedì a Chiuso e il martedì a Germanedo. La sperimentazione è stata apprezzata dai residenti e si valuta ora di estenderla ad altre zone della città.

La sperimentazione del mercato rionale piace ai lecchesi. Da aprile, grazie all’accordo tra Comune di Lecco e Fiva Lecco, le bancarelle sono presenti il lunedì a Chiuso e il martedì a Germanedo. Un'iniziativa - presentata a fine marzo in sala consiliare a Lecco alla presenza del direttore di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Quando l'as #Testaccio #calcio aveva il campo Badii Pilade tra via A. Volta e via A. Manuzio, dove adesso sorge il #mercato inaugurato nel 2011. Speriamo presto torni il #Campo a via N. Zabaglia. #sport #Roma #RomaCapitale #figc Lnd #rioni #riijeXX x.com

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