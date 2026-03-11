75 posti moto sul lungolago camper e nuove Zone 30 | Lecco ridisegna la mobilità nei rioni

L'amministrazione comunale di Lecco ha annunciato un pacchetto di interventi per modificare la mobilità nei rioni della città. Tra le novità, sono stati istituiti 75 nuovi posti moto sul lungolago Isonzo e sono stati introdotti camper e nuove zone 30. La presentazione di queste misure è avvenuta nella mattinata di mercoledì 11 marzo, con l’obiettivo di riorganizzare la sosta e migliorare la viabilità locale.

Lecco ridisegna la mobilità urbana. L'amministrazione comunale ha presentato, nella mattinata di mercoledì 11 marzo, un pacchetto di interventi che toccano tre fronti distinti: la riorganizzazione della sosta sul lungolario Isonzo con la creazione di 75 posti moto, la regolamentazione dei primi.