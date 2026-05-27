L’accordo tra l’entourage di Anan Khalaili e il Napoli è stato concluso. Restano da definire le condizioni con il club, ma l’intesa tra le parti è stata raggiunta. Khalaili, esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise, è ormai vicino a trasferirsi in Italia. La trattativa si concentra sull’accordo economico tra le parti coinvolte, mentre il passo successivo riguarda la formalizzazione con il club.

Anan Khalaili e il Napoli, accordo raggiunto con l’entourage dell’esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise. La trattativa con i belgi rimane aperta sui numeri. Khalaili, il Napoli ha già l’intesa con l’agente. Gli azzurri hanno chiuso il primo step della trattativa. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, il club partenopeo ha raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore, elemento che sblocca la strada verso la definizione dell’operazione. Khalaili accetta il Napoli e la destinazione non rappresenta un ostacolo. Resta da definire il costo dell’operazione. L’Union Saint-Gilloise chiede 20 milioni di euro per il cartellino. Una cifra gonfiata dal vincolo contrattuale che lega i belgi al Maccabi Haifa, proprietario della percentuale del 15% sulla futura cessione del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, c’è l’accordo con l’entourage: manca solo l’intesa con il club!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato NapoliColpo Last Minute! Manna Supera lInter!

Notizie e thread social correlati

Mercato Napoli, occhio al colpo sulla corsia destra: ci sono contatti con l’entourage, il nomeIl Napoli sta valutando un nuovo rinforzo per la corsia destra: ci sono contatti in corso con l’entourage di un esterno israeliano appartenente...

Accordo Iran-USA, intesa per riaprire lo Stretto di Hormuz: manca accordo sul nucleareStati Uniti e Iran potrebbero estendere di 60 giorni il cessate il fuoco, consentendo la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, si scalda la pista che porta a Zeballos: per Vergara il richiamo della Premier; ?? Conte-Napoli, sarà addio: c'è la Nazionale. Juve: Comolli rischia; Panchina Napoli: i tre nomi che potrebbero essere il dopo Conte; Calciomercato, Di Marzio: Conte e il Napoli verso la risoluzione consensuale.

#Italiano al #Napoli, c’è l’intesa. Mercato: due protagonisti verso l’addio x.com

[Moretto] Panchina Napoli: il club non ha ancora preso una decisione. Massimiliano Allegri sarebbe il favorito, ma ha un contratto importante che lo lega al Milan ed è totalmente concentrato sulla corsa per la Champions League. reddit

Italiano al Napoli, c’è l’intesa. Mercato: due protagonisti verso l’addioNon c’è due senza tre, è proprio il caso di dirlo. Stavolta però l’epilogo della trattativa potrebbe essere caratterizzato dal lieto fine. Dopo aver sfiorato un paio di volte la panchina azzurra stavo ... tuttosport.com

Napoli, scelto il successore di Conte? C’è un favorito netto per i bookmakerScopri chi è il grande favorito dei bookmaker per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli: quote aggiornate e analisi sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri. calciomercato.com