Alisson alla Juve il Liverpool alza il muro | questione di spogliatoio Idea Mamardashvili

Notizia in breve

Alisson potrebbe lasciare il Liverpool e trasferirsi alla Juventus, ma i Reds stanno cercando di bloccarlo, impedendo il suo passaggio. La trattativa si concentra sulla compatibilità tra i giocatori e l’ambiente dello spogliatoio. Nel frattempo, la Juventus pensa a Mamardashvili come possibile sostituto tra i pali per la prossima stagione. Le discussioni tra le parti sono ancora in corso, senza annunci ufficiali.