Alisson alla Juve il Liverpool alza il muro | questione di spogliatoio Idea Mamardashvili
Alisson potrebbe lasciare il Liverpool e trasferirsi alla Juventus, ma i Reds stanno cercando di bloccarlo, impedendo il suo passaggio. La trattativa si concentra sulla compatibilità tra i giocatori e l’ambiente dello spogliatoio. Nel frattempo, la Juventus pensa a Mamardashvili come possibile sostituto tra i pali per la prossima stagione. Le discussioni tra le parti sono ancora in corso, senza annunci ufficiali.
per la porta bianconera nella prossima stagione. Alisson tenta l’uscita, ma il Liverpool alza un muro invalicabile. La dolorosa esclusione della Juventus dalla prossima Champions League (dopo aver concluso il campionato al sesto posto) non ha minimamente fatto cambiare idea al trentatreenne portiere brasiliano. Da mesi, infatti, l’estremo difensore ha un accordo di massima con i bianconeri per un contratto triennale fino al 2029 pur di riabbracciare Luciano Spalletti. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il numero uno della Seleçao considera definitivamente concluso il suo storico ciclo in Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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