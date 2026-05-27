Aleksandar Stankovic ha ricevuto il riconoscimento come miglior giovane nel massimo campionato belga, dopo aver contribuito alla vittoria del titolo con il Club Bruges. La sua stagione si è conclusa con il conseguimento della seconda stella e il successo in campionato. Non ha espresso commenti sul suo futuro in nerazzurro o su eventuali trasferimenti. La società nerazzurra è interessata a valutare le sue prestazioni future prima di prendere decisioni ufficiali.

Aleksandar Stankovic, noto nome in cima alla lista del mercato nerazzurro, ha vinto il premio come miglior talento nel massimo campionato belga al termine di una stagione incredibile con la maglia del Club Bruges, terminata con la vittoria del campionato e la conquista della seconda stella. Come riportato da Nieuwsblad, al termine dell’ultima partita della stagione, ha però scelto di non sbilanciarsi troppo sul suo futuro, rimandando a dopo la nazionale e le vacanze tutti i tipi di discorsi. Il premio: la stagione dell’esplosione. Il Club Bruges si è assicurato le prestazioni sportive di Stankovic durante il mercato estivo del 2025, per una cifra di 9,5 milioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter, Stankovic premiato come miglior giovane in belgio, ma non si sbilancia sul suo futuro in nerazzurro

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