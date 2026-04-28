Il mercato dell'Inter si prepara a cercare una nuova soluzione per rimpiazzare Calhanoglu, con l'obiettivo di rafforzare il reparto di centrocampo. Tra i nomi considerati c’è anche il giovane Stankovic, ma le alternative non si limitano a lui. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per trovare il profilo più adatto alle esigenze della squadra, con attenzione particolare alle opportunità di mercato che possano garantire un innesto di qualità.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, in estate serve una nuova alternativa a Calhanoglu: occhi sul giovane Stankovic e non solo. Il nuovo infortunio occorso ad Hakan Calhanoglu, il quinto di questa travagliata stagione, sta spingendo la dirigenza dell’ Inter a profonde riflessioni sulla gestione del centrocampo. Sebbene il valore del turco non sia minimamente in discussione, la sua fragilità muscolare impone la ricerca di alternative valide che possano permettergli di rifiatare senza far calare il rendimento della squadra. Secondo il Corriere dello Sport, l’obiettivo è affiancare al titolare profili capaci di interpretare il ruolo di regista o di agire in una mediana a due, garantendo protezione alla difesa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma non solo. Il piano nerazzurro

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