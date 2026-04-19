Inter Como Martinez di nuovo titolare? Il piano di Chivu per la porta tra campionato e Coppa Italia

Nella sfida tra Inter e Como, l’attenzione si concentra sul ruolo tra i pali. Dopo aver fatto il suo debutto nella partita contro il Cagliari, Josep Martinez si prepara a tornare in campo, in attesa di una decisione definitiva. La scelta tra il portiere titolare e il suo sostituto sarà annunciata dal tecnico, che sta valutando attentamente le opzioni per la prossima partita tra campionato e Coppa Italia.

di Lorenzo Vezzaro Inter Como e il ballottaggio tra i pali: Josep Martinez scalda i motori dopo la sorpresa contro il Cagliari. Gli aggiornamenti. In casa nerazzurra ha destato particolare scalpore la titolarità di Josep Martinez nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari. Una mossa a sorpresa di Cristian Chivu, rimasta segreta fino alla comunicazione delle formazioni ufficiali, che ha visto l’ex Genoa protagonista di un ottimo clean sheet. Questa scelta, tuttavia, non è stata casuale ma rappresenta un preciso segnale in vista della delicata sfida Inter Como di Coppa Italia. Il rodaggio necessario per lo spagnolo. La decisione di schierare Martinez dal primo minuto nell’ultimo weekend nasce dalla necessità del tecnico di concedere ritmo partita al portiere spagnolo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Martinez di nuovo titolare? Il piano di Chivu per la porta tra campionato e Coppa Italia Notizie correlate Josep Martinez all'Inter: titolare contro il Como? Chivu valuta, ma il futuro è in bilicoInter scende in campo questa sera per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, e una novità tra i pali potrebbe incidere... Como Inter, Chivu prepara il piano gara anti Fabregas: ci sarà una differenza sostanziale rispetto alla Coppa Italia!Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chi gioca titolare Como-Inter al posto di Lautaro Martinez dopo il nuovo infortunio: la scelta tra Bonny, Pio Esposito e Thuram; Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni; Inter, Lautaro Martinez si ferma ancora: l'esito degli esami e quante partite salta; Como-Inter, perché c'è Lautaro Martinez in panchina? È a disposizione di Chivu?. Inter, Sommer o Martinez col Como? La scelta di Chivu e la gestione da qui alla fine…Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com: Ma giunti a questo punto della stagione, l’Inter come gestirà l’alternanza tra i due? Chivu aveva già intenzione di schierare Martinez contro il Como, ma ... fcinter1908.it Inter, da Lautaro a Bisseck e Bastoni: chi recupera e chi no contro il ComoBuone notizie dall’infermeria dell’Inter in vista dei prossimi impegni. La squadra di Chivu continua a lavorare per recuperare uomini chiave, con segnali incoraggianti arrivati dall’ultimo allenamento ... fantacalcio.it Coppa Italia 25/26 Semifinal 2nd leg Inter Como Stadio Giuseppe Meazza - San Siro - Milano Tue 21 Apr 2026 8.00PM WET (21.00 CET) The Wool Shed FORZA RAGAZZI #CoppaItaliaFrecciarossa #InterClubDublin #FratelliDelM facebook Possibile trasferimento all'Inter Nico Paz nega tutto #Inter #Como #NicoPaz x.com