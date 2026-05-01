Mercato Inter non solo Bastoni | il Barcellona prova a strappare anche Lautaro Martinez dai nerazzurri I dettagli
Il Barcellona ha manifestato interesse nei confronti di due giocatori dell'Inter, Bastoni e Lautaro Martinez, nel corso del mercato attuale. Per quanto riguarda il difensore, ci sono state trattative in corso per trasferirlo in Catalogna, mentre il club spagnolo ha anche avviato contatti per l’attaccante argentino. Entrambe le operazioni sono in fase di discussione e non sono state ancora definite.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, il Barcellona prova il doppio colpo dai nerazzurri: non solo Bastoni, tentativo anche per Lautaro Martinez. Il mercato non dorme mai, e dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione che ha del clamoroso. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, il Barcellona avrebbe messo nel mirino due dei pilastri fondamentali dell’ Inter: il difensore Alessandro Bastoni e il capitano Lautaro Martinez. Un ritorno di fiamma per l’attaccante argentino, già vicinissimo ai blaugrana nel 2020, che oggi rappresenta il cuore pulsante della formazione guidata da Cristian Chivu. Mercato Inter, Bastoni apre al Barça, ma l’Inter non fa sconti.🔗 Leggi su Internews24.com
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