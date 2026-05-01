Mercato Inter non solo Bastoni | il Barcellona prova a strappare anche Lautaro Martinez dai nerazzurri I dettagli

Il Barcellona ha manifestato interesse nei confronti di due giocatori dell'Inter, Bastoni e Lautaro Martinez, nel corso del mercato attuale. Per quanto riguarda il difensore, ci sono state trattative in corso per trasferirlo in Catalogna, mentre il club spagnolo ha anche avviato contatti per l’attaccante argentino. Entrambe le operazioni sono in fase di discussione e non sono state ancora definite.