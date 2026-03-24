Inter News 24 Mercato Inter, Nico Paz resta uno dei principali obiettivi dei nerazzurri: ecco il piano per strapparlo al Real Madrid. I dettagli. Il corteggiamento dell’Inter per Nico Paz non è affatto giunto ai titoli di coda, nonostante le manovre imminenti del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sebbene sia ormai certa l’intenzione della Casa Blanca di esercitare il diritto di recompra pattuito con il Como, la permanenza del trequartista a Madrid è tutt’altro che scontata. Il club spagnolo vuole riprendere il controllo del cartellino, ma la concorrenza interna potrebbe spingere il giocatore verso una nuova cessione, riaprendo uno spiraglio concreto per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Paz tornerà al Real Madrid ma c’è una speranza: i nerazzurri puntano sul fattore “Mastantuono”. I dettagli

Articoli correlati

Leggi anche: Mercato Inter, i nerazzurri puntano sull’affare a zero per McKennie, ma attenzione al piano di Spalletti…

Calciomercato Inter, Nico Paz nel mirino dei nerazzurri: il piano per convincere il Real MadridVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercato Inter

Temi più discussi: ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Roma: El Shaarawy torna titolare; La Curva dell'Inter canta per Bastoni e gli dedica uno striscione: Orgoglio nostro; Nico Paz a cena con Zanetti e Milito: i tifosi dell'Inter tornano a sognare.

Nico Paz all'Inter, l'invenzione per convincere il fenomeno della Gen X: il Real Madrid non rimarrà indifferenteNico Paz è al Como fino a fine stagione, il Real Madrid lo ha prenotato e punta a farlo rientrare a giugno 2026 ma l'Inter potrebbe ancora inserirsi alle giuste condizioni ... sport.virgilio.it

Nico Paz sfida l'Inter: sogno di mercato, tra affari e affetti. Ma l'unica (minima) speranza è un affare alla Brahim DiazArchiviato il caso che lo ha visto protagonista nell’ultima giornata di campionato, Nico Paz è pronto a tornare al suo posto. Il fantasista argentino del Como sarà, con tutta probabilità, schierato ... tuttomercatoweb.com

Occhio a questi Azzurri in chiave mercato Inter, tra entrate e uscite facebook

Mercato #Inter, doppia new entry sul taccuino: Perrone e Ostigard, ecco le valutazioni x.com