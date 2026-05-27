Mercato e scuola strada chiusa e caos | Fasano chiama subito la polizia locale

Un mercoledì mattina di caos a Gallipoli, con via Alfieri chiusa al traffico durante i lavori della ditta incaricata da Enel Distribuzione. La strada è rimasta bloccata, creando disagi per residenti e automobilisti diretti al mercato settimanale. La polizia locale è intervenuta subito, cercando di gestire la situazione e deviare il traffico. La chiusura ha provocato confusione e rallentamenti in tutta la zona.

GALLIPOLI – Un mercoledì mattina complicato per residenti e automobilisti diretti verso l’area del marcato settimanale di via Alfieri in concomitanza con i lavori programmati e autorizzati da parte della ditta appaltatrice per contro di Enel Distribuzione che aveva chiesto per tempo la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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