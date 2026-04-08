Incidente col camion in galleria | caos sulla Sebina chiusa la strada in direzione Valle Camonica

Questa mattina si è verificato un incidente in una galleria sulla strada 510 Sebina, causando la chiusura della carreggiata in direzione Valle Camonica. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, creando disagi al traffico lungo la tratta interessata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente. La circolazione è stata temporaneamente deviata su percorsi alternativi.

Iseo (Brescia), 8 aprile 2026 – Disagi lungo la strada 510 Sebina questa mattina a partire da poco dopo l’alba, quando un camionista, forse per un malore oppure per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo di cui era alla guida, andando a sbattere contro le pareti della Galleria Monte Cognolo di Iseo, che ha subito alcuni danni alle lamine di rivestimento. Il camion ha anche perso parte del suo carico, che è già stato recuperato. L’autista è stato condotto in ospedale a titolo precauzionale. I tecnici stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza e far tornare la circolazione alla normalità. Al momento, la galleria è percorribile solo a senso unico, esclusivamente per chi proviene dalla Valle Camonica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente col camion in galleria: caos sulla Sebina, chiusa la strada in direzione Valle Camonica Incidente in galleria: 4 feriti, strada chiusa e traffico nel caosTre i feriti ricoverati all'ospedale di Esine, la quarta invece al Papa Giovanni di Bergamo: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Camion in fiamme nella galleria Monte Piazzo: chiusa la 36 in direzione ValtellinaColico, 3 febbraio 2026 – Un camion che trasportava gas liquefatto ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Piazzo, sulla Superstrada 36, nel...