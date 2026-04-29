La polizia non interviene subito per presunta truffa chiama e dice di aver ucciso la moglie | denunciato a Taranto

Una persona ha chiamato i servizi di emergenza sostenendo di aver ucciso la moglie, ma la polizia non è intervenuta subito. Successivamente, l’uomo ha ricontattato il numero di emergenza, confermando quanto affermato, e ha richiesto l’intervento di forze dell’ordine, sanitari e vigili del fuoco. Le autorità hanno quindi inviato una pattuglia e i soccorsi sul luogo. La persona è stata denunciata.

Non ottenendo un intervento immediato degli agenti per la presunta truffa, l’uomo ha ricontattato il numero di emergenza dicendo di aver ucciso la moglie e facendo scattare l’intervento di pattuglie, sanitari e vigili del fuoco. Ora deve rispondere di procurato allarme.🔗 Leggi su Fanpage.it

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