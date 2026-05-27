A maggio 2026, il mercato del lavoro italiano mostra una stabilità generale, con livelli di occupazione che restano relativamente stabili rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, si registrano problemi strutturali in alcuni settori, con contratti a termine e disoccupazione giovanile ancora presenti. La domanda di lavoro varia tra le diverse aree e professioni, evidenziando una distribuzione non uniforme delle opportunità.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 27 maggio 2026 – La primavera del 2026 porta con sé un quadro economico complesso, caratterizzato da una sostanziale tenuta dell’occupazione generale che si scontra con alcune criticità strutturali difficili da superare. L’andamento del mercato del lavoro nel 2026 mostra un’Italia divisa a metà, sospesa tra una domanda di profili altissimamente specializzati e una base di lavoratori che fatica a trovare una collocazione stabile. I recenti rapporti dell’OCSE, diffusi all’inizio di aprile, restituiscono un’immagine in chiaroscuro. L’occupazione complessiva tiene, offrendo rassicurazioni a chi possiede già un contratto a tempo indeterminato, ma le difficoltà sistemiche emergono con forza quando si analizzano le fasce più vulnerabili della popolazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Mercato del lavoro in Italia: la mappa delle opportunità e delle sfide nella primavera 2026

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