La mappa degli 11 comuni al voto in Capitanata | tutti i candidati stranezze e curiosità delle sfide elettorali

In provincia di Foggia, undici comuni si preparano a votare per il rinnovo dei consigli comunali. Tra questi ci sono Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Monteleone di Puglia, Lucera, Candela e Accadia, situati sui Monti Dauni. Le candidature sono state ufficializzate e le urne si apriranno presto, dando il via a diverse sfide elettorali. Sono stati segnalati alcuni aspetti curiosi e stranezze nelle candidature e nelle campagne in corso.

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