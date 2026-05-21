La mappa degli 11 comuni al voto in Capitanata | tutti i candidati stranezze e curiosità delle sfide elettorali
In provincia di Foggia, undici comuni si preparano a votare per il rinnovo dei consigli comunali. Tra questi ci sono Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Monteleone di Puglia, Lucera, Candela e Accadia, situati sui Monti Dauni. Le candidature sono state ufficializzate e le urne si apriranno presto, dando il via a diverse sfide elettorali. Sono stati segnalati alcuni aspetti curiosi e stranezze nelle candidature e nelle campagne in corso.
La provincia di Foggia si appresta a rinnovare i consigli comunali di undici comuni: Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Monteleone di Puglia, Lucera, Candela e Accadia sui Monti Dauni. Cagnano Varano, Mattinata e San Giovanni Rotondo sul Gargano. Ordona per i Cinque Reali Siti e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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