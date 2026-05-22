Milano riaccende i riflettori sul tema delle pari opportunità nel mondo del lavoro

A Milano si torna a discutere di pari opportunità nel mondo del lavoro, con un evento dedicato che coinvolge professionisti, rappresentanti di istituzioni e organizzazioni sindacali. La giornata prevede interventi e tavole rotonde focalizzate su politiche di inclusione e uguaglianza, con l’obiettivo di analizzare le pratiche attuali e promuovere iniziative concrete. La città si prepara a riflettere sulle sfide e sui progressi fatti finora in un settore che continua a essere al centro di dibattiti pubblici e legislativi.

.. Nel corso dell’incontro “Eccellenza Donna. Donne e Lavoro”, promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, istituzioni, giornaliste ed esperti hanno affrontato uno dei nodi ancora irrisolti del sistema occupazionale italiano: la disparità salariale tra uomini e donne. Nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, il gender pay gap continua infatti a rappresentare una criticità concreta. A evidenziarlo è anche il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri, secondo cui quasi un italiano su due ritiene che nel nostro Paese non esista ancora una reale equità retributiva tra uomini e donne a parità di mansioni e competenze. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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