Ad aprile 2026, il mercato auto in Europa ha registrato un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In particolare, Italia e Regno Unito hanno mostrato performance positive. Nell’Europa Occidentale, che include l’Unione Europea, i Paesi EFTA e il Regno Unito, sono state immatricolate circa 1 milione di vetture. I dati indicano una prosecuzione del trend di crescita avviato nei mesi precedenti.

Il mercato europeo dell’ auto continua a mostrare segnali positivi anche ad aprile 2026. Nell’ Europa Occidentale (Unione Europea, Paesi EFTA e Regno Unito) sono state immatricolate 1.152.315 vetture, il 7% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Si tratta del terzo mese consecutivo in crescita dopo i risultati positivi di febbraio e marzo. Nel primo quadrimestre dell’anno le consegne raggiungono quota 4,67 milioni di unità, in aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Resta però ancora evidente il distacco rispetto ai livelli pre-pandemia. Confrontando i volumi con quelli del 2019, infatti, il mercato europeo continua a registrare un calo del 14,9%, segno che il settore non ha ancora recuperato completamente i livelli precedenti alla crisi sanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Europa, continua il trend positivo: ad aprile +7%. Bene Italia e UK

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