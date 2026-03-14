Mercato residenziale continua il trend positivo | a Napoli 8.031 compravendite nel 2025 +3,4%

Nel 2025 a Napoli sono state registrate 8.031 compravendite nel settore residenziale, con un incremento del 3,4% rispetto all'anno precedente. I dati ufficiali evidenziano la continuità del trend positivo nel mercato immobiliare cittadino, confermando un aumento della domanda di abitazioni. La crescita si inserisce in un quadro più ampio di aumento delle compravendite a livello nazionale.

Il 2025 conferma la crescita del desiderio di casa degli italiani, e il mercato residenziale nazionale ne dà una conferma concreta.Secondo l’analisi della società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni Abitare Co. sulla base dei dati dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, nel 2025 le compravendite residenziali sono aumentate del +6,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 765.284 transazioni. I valori delle compravendite crescono in quasi tutte le principali città metropolitane, eccetto Firenze che ha segnato -14% con 4.644 transazioni, prosegue il comunicato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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