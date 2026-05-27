Mercatini bio laboratori benessere e meditazione | fine settimana con Vetrine Verdi
Il fine settimana ha visto la conclusione di BiodiversyFest 2026 con l’evento “Vetrine Verdi”. Durante il weekend sono stati organizzati mercatini bio, laboratori, sessioni di benessere e meditazione. L’evento si è concentrato sulla promozione della biodiversità, delle pratiche sostenibili e del rapporto tra persone, ambiente e territorio. Sono state coinvolte diverse attività aperte al pubblico, senza interventi di figure istituzionali o interventi politici.
BiodiversyFest 2026 conclude il mese di maggio con “Vetrine Verdi”, un weekend dedicato alla biodiversità, alle pratiche sostenibili, al benessere naturale e alle relazioni tra persone, ambiente e territorio. L’iniziativa si svolgerà presso l’Oasi Oltre i Confini, in Via Ravegnana 519 a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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