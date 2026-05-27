Mercatini bio laboratori benessere e meditazione | fine settimana con Vetrine Verdi

Notizia in breve

Il fine settimana ha visto la conclusione di BiodiversyFest 2026 con l’evento “Vetrine Verdi”. Durante il weekend sono stati organizzati mercatini bio, laboratori, sessioni di benessere e meditazione. L’evento si è concentrato sulla promozione della biodiversità, delle pratiche sostenibili e del rapporto tra persone, ambiente e territorio. Sono state coinvolte diverse attività aperte al pubblico, senza interventi di figure istituzionali o interventi politici.