Biblofestival fine-settimana di eventi tra spettacoli e laboratori

Da bergamonews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Biblofestival, giunto alla sua ventitreesima edizione, si svolge nel fine settimana con una serie di eventi dedicati ai bambini. La manifestazione si svolge in diverse location e comprende spettacoli, laboratori e attività interattive pensate per i più giovani. La rassegna si concentra sulla promozione della lettura e della creatività tra i bambini attraverso iniziative che coinvolgono anche le famiglie. Organizzatori e partecipanti si preparano a un weekend ricco di appuntamenti e intrattenimento per i piccoli spettatori.

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Continua la ventitreesima edizione di Biblofestival. La rassegna itinerante dedicata ai più piccoli che porta colore, divertimento, magia e stupore nelle piazze, nei parchi, nelle biblioteche di 21 Comuni della bergamasca con iniziative gratuite che si svolgono anche in caso di pioggia in luoghi al coperto. Biblofestival – edizione 2026 è frutto della co-progettazione tra Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia e il Sistema bibliotecario dell’Area di Dalmine, in collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Il progetto Biblofestival – edizione 2026, ha ottenuto il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del Bando “Promozione della lettura – anno 2025”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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