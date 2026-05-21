Biblofestival fine-settimana di eventi tra spettacoli e laboratori

Il Biblofestival, giunto alla sua ventitreesima edizione, si svolge nel fine settimana con una serie di eventi dedicati ai bambini. La manifestazione si svolge in diverse location e comprende spettacoli, laboratori e attività interattive pensate per i più giovani. La rassegna si concentra sulla promozione della lettura e della creatività tra i bambini attraverso iniziative che coinvolgono anche le famiglie. Organizzatori e partecipanti si preparano a un weekend ricco di appuntamenti e intrattenimento per i piccoli spettatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui