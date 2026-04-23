Il weekend spicca il volo con gli aquiloni di Cervia | dalle sagre ai mercatini tutti gli appuntamenti del fine settimana

Nel fine settimana di fine aprile, il ravennate si anima con numerosi eventi dedicati agli aquiloni. A Cervia si svolge il Festival Internazionale, che attira espositori provenienti da vari paesi, con spettacoli e laboratori sulla spiaggia. Oltre al festival, ci sono sagre e mercatini che animano le strade e le piazze della zona, offrendo una varietà di occasioni per trascorrere il tempo all’aperto.

E' l'aquilone l'assoluto protagonista dell'ultimo weekend di aprile nel ravennate. Il Festival Internazionale a Cervia si conferma infatti uno degli eventi più spettacolari, con aquiloni artistici da tutto il mondo, esibizioni e laboratori sulla spiaggia. In città e nei dintorni ci sono anche.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Cosa facciamo nel weekend di Pasqua: tutti gli appuntamenti del fine settimanaDai musei aperti per le festività pasquali agli spettacoli in piazza fino agli eventi per i bambini, ecco la guida agli appuntamenti del primo fine... Diabetes Marathon, i mercatini e la storia del volo: tutti gli eventi del weekend nel ForliveseIl weekend del 17, 18 e 19 aprile si apre all'insegna della solidarietà e della cultura. Contenuti di approfondimento Si parla di: Il weekend spicca il volo con gli aquiloni di Cervia: dalle sagre ai mercatini, tutti gli appuntamenti del fine settimana. Wonder: il cielo di Cervia si tinge di meraviglia per la 46ª edizione di ArteventoDai giganti tridimensionali della Colombia alle tradizioni millenarie del Giappone: un viaggio globale tra pace, arte e sostenibilità ... ravenna24ore.it Artevento: a Cervia il Festival Internazionale degli AquiloniI voli degli aquiloni più spettacolari del mondo tornano a levarsi dalla spiaggia di Cervia da venerdì 23 aprile a domenica 3 maggio per la 46esima edizione di Artevento – Festival Internazionale degl ... msn.com