Mercatello danneggiata la doccia appena istallata sulla spiaggia | il video
Due giorni dopo l'installazione, una doccia sulla spiaggia di Mercatello è stata danneggiata. L'associazione Balnea ha diffuso un video in cui si vede il danno subito all’impianto, definendo l’atto vandalico come “vergogna umana”. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni. La doccia, installata recentemente, è stata distrutta senza spiegazioni o avvisi preventivi.
“Vergogna umana”: queste sono le prime parole che accompagnano la video denuncia dell'associazione Balnea in merito all'atto vandalico che ha distrutto una delle docce installate appena due giorni fa sulla spiaggia Balnea di Mercatello. Il commento“Se non si interviene subito sulla legalità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
PERDITA DA SCARICO DELLA DOCCIA, mai allentare quella vite che tiene stretta la guarnizione.
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