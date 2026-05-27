Mercatello danneggiata la doccia appena istallata sulla spiaggia | il video

Notizia in breve

Due giorni dopo l'installazione, una doccia sulla spiaggia di Mercatello è stata danneggiata. L'associazione Balnea ha diffuso un video in cui si vede il danno subito all’impianto, definendo l’atto vandalico come “vergogna umana”. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni. La doccia, installata recentemente, è stata distrutta senza spiegazioni o avvisi preventivi.