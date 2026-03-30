Vandali in azione a Mercatello | divelto il passamano della discesa alla spiaggia libera

A Mercatello, alla spiaggia Balnea, è stato rimosso il passamano che permette l'accesso alla spiaggia libera. L'episodio si è verificato di recente e ha coinvolto un atto vandalico. Successivamente, il passamano è stato ripristinato da un membro dell'associazione locale “Nuova Gioventù Balnea”.

Ancora un atto vandalico alla spiaggia Balnea di Mercatello: divelto il passamano della discesa alla spiaggia libera, ripristinato con impegno dal socio dell'associazione “Nuova Gioventù Balnea” Peppino. "Un gesto vigliacco e vergognoso, compiuto da chi non ha rispetto per nulla e per nessuno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Vandali in azione a Mercatello: divelto il passamano della discesa alla spiaggia libera Articoli correlati Pulizia delle spiaggia libera a Mercatello, Balnea ringrazia la rete di associazioniIl Consiglio Direttivo della Nuova Gioventù Balnea Aps esprime un vivo e sentito ringraziamento alla rete di associazioni che, insieme a noi, ha dato... Vandali in azione alla vigilia del Giorno della Memoria, muri imbrattati con una svasticaUna svastica incisa su un muro, accanto al Centro unico di prenotazione di Villa Verucchio, in piazza Borsalino. Una selezione di notizie su Vandali in azione a Mercatello divelto... Temi più discussi: Vandali in azione ad Arzachena: danni al nuovo percorso naturalistico Capizzal di Ponti-Li Conchi; Vandali in azione a Camini, forzato l’ingresso della galleria d’arte di Chiara Mosciatti · ilreggino.it; Vandali in azione a Subiaco: danneggiati servizi pubblici e parcheggio multipiano; Stamoto, vandali in azione. Una strage di specchietti. Vandali in azione, devastato il campo da calcio a 5Un area verde curata nei minimi particolari in grado di accogliere tante famiglie spesso con bambini al seguito ma in questi giorni tra i giochi presenti al parco serpeggia tanta amarezza Vandali scat ... youtvrs.it Vandali in azione al nido comunale, distrutti arredi e localiCASALUCE – Raid vandalico nella notte al nuovo asilo nido di Casaluce, struttura prossima all’apertura. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio, danneggiando arredi e ambienti senza però s ... casertace.net A pochi mesi dall’apertura lo skatepark di Siena preso di mira dai vandali dei graffiti. Struttura piena di giovani ogni weekend - facebook.com facebook Vandali in azione ad Arzachena: danni al nuovo percorso naturalistico Capizzal di Ponti-Li Conchi x.com