Prevenzione in spiaggia | visite dentistiche e ortopediche gratuite a Mercatello

Il 10 maggio, sulla spiaggia Inclusiva Balnea a Mercatello, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione con visite gratuite di odontoiatria e ortopedia. L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30 e sarà aperto a chi desidera sottoporsi a controlli medici senza costi. La manifestazione ha come obiettivo offrire servizi di prevenzione alla comunità locale e ai visitatori della spiaggia.

Tutto pronto per la Giornata di Prevenzione Gratuita sulla spiaggia Inclusiva Balnea, a Mercatello: il 10 Maggio, dalle 9:30 alle 12:30, sarà possibile effettuare visite dentistiche e ortopediche gratuite. Non occorre prenotarsi, ma il servizio sarà offerto fino a esaurimento posti. Info: 389.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Prevenzione udito. Via alle visite gratuitePrevenire ipoacusia e sordità per una vita piena e in salute, gratis, nelle farmacie comunali e al centro medico Diagnostic. Salute femminile e prevenzione. Visite gratuite grazie all’AvisScadrà martedì il termine per prenotare a Cingoli (al 333-9962827) e sottoporsi gratuitamente a ecografie, visite ginecologiche e ostetriche, per... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Roma: screening e visite gratuite per la prevenzione dei tumori alla Race for the Cure; Melanoma under 50: il dato che sposta la prevenzione dalla spiaggia alla vita quotidiana. Vittoria for Women Tour: un successo di prevenzione e sport sulle spiagge italianeDa Pescara a Rosolina Mare, passando per Sassari, il Trofeo Italiano di Beach Rugby ha portato in spiaggia il format ideato dal suo sponsor istituzionale, Vittoria Assicurazioni. Missione: veicolare ... gazzetta.it Al via il Vittoria for Women Tour 2025: la prevenzione senologica arriva sulle spiagge italianeDopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno registrato 2.074 visite senologiche gratuite, Vittoria Assicurazioni si prepara a rilanciare e superare questi numeri. Torna, anche ... gazzetta.it Foggia, l’11 maggio un confronto nazionale sulla prevenzione antimafia con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo e il Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto tra prassi applicative e prospettive di riforma https://ww - facebook.com facebook Settimana della Croce Rossa a Rieti: eventi, prevenzione e solidarietà in tutta la città x.com