Mentono in tre per farla franca Garlasco Simonetta Matone su Andrea Sempio e scontrino
Tre persone sono state denunciate per aver fornito false testimonianze nel caso del delitto di Garlasco. La polizia ha raccolto prove che dimostrano come abbiano cercato di coprire alcune evidenze, tra cui un scontrino. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono nuovi esami e consulenze. La vicenda continua a essere al centro di attenzione mediatica e giudiziaria, con opinioni divise tra pubblico e addetti ai lavori.
Da settimane il caso del delitto di Garlasco è tornato al centro del dibattito televisivo e giudiziario, tra nuove analisi, intercettazioni, consulenze e polemiche che continuano a dividere opinione pubblica ed esperti. Anche a È Sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, il confronto si è acceso ancora una volta attorno ai dettagli che negli anni hanno accompagnato le indagini sulla morte di Chiara Poggi. Tra gli ospiti della trasmissione è intervenuta anche l’ex magistrato Simonetta Matone, che ha riportato l’attenzione su uno degli elementi più discussi dell’intera vicenda: le diverse versioni fornite sul famoso documento fiscale collegato a Vigevano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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