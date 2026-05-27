mentono in tre per farla franca garlasco simonetta matone su andrea sempio e scontrino

Notizia in breve

Tre persone sono state denunciate per aver fornito false testimonianze nel caso del delitto di Garlasco. La polizia ha raccolto prove che dimostrano come abbiano cercato di coprire alcune evidenze, tra cui un scontrino. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono nuovi esami e consulenze. La vicenda continua a essere al centro di attenzione mediatica e giudiziaria, con opinioni divise tra pubblico e addetti ai lavori.