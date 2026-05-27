Nel 2017, uno scontrino di Sempio ha portato all’archiviazione del procedimento contro Andrea Sempio. Ora, quel documento è tornato sotto i riflettori, con nuove affermazioni che indicano come tre persone coinvolte abbiano mentito. La vicenda si riaccende con questa rinnovata attenzione sul ruolo dello scontrino e sulle dichiarazioni delle parti coinvolte.

Lo scontrino che nel 2017 portò all'archiviazione del procedimento a carico di Andrea Sempio è tornato a far discutere. Nella puntata di martedì sera di “È sempre Cartabianca”, su Rete 4, il giallo di Garlasco ha ispirato interventi molto diversi tra loro: da un lato l'ex magistrato e senatrice della Lega Simonetta Matone, dall'altro il direttore de “L'Unità” Piero Sansonetti. Il punto cruciale, secondo Matone, non è solo la presunta falsità dello scontrino, ma la molteplicità delle versioni fornite da chi lo ha prodotto. “Perché in tre mentono sullo scontrino dando versioni diverse?”, ha chiesto retoricamente l'ex magistrato, sottolineando... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, lo scontrino di Sempio sotto una nuova luce: "In tre mentono"

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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Temi più discussi: Garlasco, lo scontrino da alibi a prova contro Andrea Sempio ma Lovati lo difende: L'ha fatto lui; Una conversazione in auto tra i genitori di Sempio viene captata. Riguarda lo scontrino del parcheggio di Vigevano che rappresentava l’alibi di Andrea e lo collocava fuori dal delitto. Le parole del padre, per gli inquirenti, sarebbero un’ammissione Di Silvia Ba; Garlasco, lo scontrino di Sempio torna al centro dell’inchiesta: i dubbi della Procura; Mattino Cinque: Garlasco, Sempio, la chiamata alle 9.58 e lo scontrino alle 10.18 Video.

Caso #Garlasco, la deputata Simonetta #Matone a #ÈsempreCartabianca: Perché in tre mentono sullo scontrino dando versioni diverse? E soprattutto è stato utilizzato purtroppo nel 2017 per archiviare il procedimento a carico di Sempio (..) #scontrino #Sem x.com

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